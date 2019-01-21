Источник: десять человек погибли при возгорании судов в Керченском проливе

__is_photorep_included12137413: 1

Источник в экстренных службах заявил, что при возгорании судов «Канди» и «Маэстро» в районе Керченского пролива погибли десять человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Десять погибших», — сказал источник.

Reuters уточняет, что в Минтрансе также располагают информацией о десяти погибших в результате инцидента.

Реклама

Ранее сообщалось, что при возгорании судов погибли девять человек.

Возгорание судов, которые шли под флагом Танзании, предположительно произошло после взрыва на одном из них. На их борту находились 31 человек — граждане Турции и Индии. Суда загорелись за пределами территориальных вод России.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.