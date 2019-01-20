В Ташкенте нашли старинный клад стоимостью $1 млн

В центре Ташкента был обнаружен старинный клад, сообщает издание Kun.uz.

Находка была сделана учеными Национального университета Узбекистана при проведении раскопок в подвале одного из старинных зданий в центре города. Во время работы были обнаружены ценности, утраченные 80 лет назад. Среди найденных вещей экспонаты из коллекции 1918 года Ташкентского дворца князя Романова.

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Стоимость клада, по предварительным подсчетам превышает $1 млн. Исследователи обнаружили редкие произведения искусства, золотые и серебряные монеты, предметы старины, картины и иконы.

Отмечается, что здание было построено в 1870 году. Под подвалом было скрыто еще одно помещение, вход в которое был завален.