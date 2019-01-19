В МВД рассказали, сколько россиян приняли участие в праздновании Крещения

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в торжественных мероприятиях на Крещение в ночь на 19 января приняли участие более 2,4 млн человек, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, состоялось около 9,5 тыс. торжественных религиозных мероприятий.

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Для охраны порядка при проведении богослужений в храмах и массовых купаний было задействовано более 41 тыс. сотрудников полиции при взаимодействии с военнослужащими Росгвардии, а также работниками частных охранных организаций.

В МВД отметили, что нарушений общественного порядка не было.