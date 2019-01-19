На трубопроводе в Мексике произошел еще один пожар

Государственная нефтегазовая компания Pemex проинформировала, что взрыв на трубопроводе с горючим произошел из-за нелегальной врезки. Об этом сообщается в твиттере организации.

Согласно имеющейся информации, в Сан-Хуан-дель-Рио произошел еще один пожар по той же причине, но в настоящее время угрозы для местных жителей нет.

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Уточняется, что на месте взрыва и первого пожара в Тлауэлильпане огонь до сих пор ликвидировать не удалось, при этом на месте работают две машины с установками пенного пожаротушения.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве трубопровода в Мексике превысило 70.