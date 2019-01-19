При взрыве трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человек
В Мексике произошел пожар и взрыв на нелегальной врезке в трубопровод с горючим. Об этом сообщает El Universal.
Согласно имеющейся информации, инцидент произошел утром 19 января. Многие жители пришли к сделанному нелегально отверстию для того, чтобы наполнить контейнеры бензином.
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По словам губернатора региона Омара Файяда, в настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. El Financiero сообщает, что в результате произошедшего погибли по меньшей мере 20 человек, еще 54 пострадали.
Ранее сообщалось, что объем разлива нефти в селе под Саратовом составляет около 2 тысяч кубов.