Стали известны подробности задержания россиянина в Норвегии за терроризм
Задержанный в Норвегии по подозрению в терроризме россиянин оказался родом из Башкирии, передает норвежский интернет-портал NRK со ссылкой на местную полицию.
По имеющимся данным, преступление в настоящее время расследуется как террористический акт. Оно было передано для расследования агентству безопасности Норвегии.
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20-летний гражданин России напал с ножом на посетительницу магазина в центре Осло. Состояние пострадавшей врачи оценивают как критическое.
Ранее сообщалось, что посольство установило личность задержанного в Осло за терроризм россиянина.