Стали известны подробности задержания россиянина в Норвегии за терроризм

<img src="//img.gazeta.ru/files3/305/11990305/Depositphotos_140735698_l-2015-pic905-895x505-88530.jpg">

Задержанный в Норвегии по подозрению в терроризме россиянин оказался родом из Башкирии, передает норвежский интернет-портал NRK со ссылкой на местную полицию.

По имеющимся данным, преступление в настоящее время расследуется как террористический акт. Оно было передано для расследования агентству безопасности Норвегии.

Реклама

20-летний гражданин России напал с ножом на посетительницу магазина в центре Осло. Состояние пострадавшей врачи оценивают как критическое.

Ранее сообщалось, что посольство установило личность задержанного в Осло за терроризм россиянина.