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Американский телеканал NBC News пообщался с членами семьи задержанной в США россиянки Марии Бутиной.

Родители Марии Бутиной рассказали, что она заинтересовалась оружием будучи в юном возрасте. Несмотря на признание вины в суде семья не верит, что она осознанно работала по указанию Кремля.

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30-летняя россиянка месяц назад признала себя виновной в сговоре с целью работы тайным российским агентом и согласилась сотрудничать со следствием, говорится в материале. В США она вела активистскую деятельность, связанную с правом на ношение оружия.

Девушка увлеклась стрельбой, когда ей было около 10 лет, рассказал ее отец Валерий Бутин.

«Она видела, как я работаю с оружием, узнала о нем с детства. Она научилась стрелять, собирать и разбирать оружие», — рассказал ее отец.

Члены семьи рассказывают о ней как об успешной ученице, получавшей одни «пятерки». Помимо стрельбы Бутина увлекалась волейболом и каталась на лыжах, любила читать книги о Гарри Поттере и Рэя Брэдбери.

По словам отца, в настоящее время члены семьи общаются с задержанной около одного раза в неделю. Некоторые из вещей девушки уже доставили из США в Россию, отмечается в материале.

В 2011 году она основала российскую правозащитную группу «Право на оружие».

«Она хотела влиять на общественность», — рассказала сестра Бутиной.

В 2016 году Мария Бутина переехала в США для учебы по студенческой визе. Россиянка была арестована в июле 2018 года — всего через несколько часов встречи американского президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на саммите в Финляндии.

В России отрицают, что Бутина работала в США российским агентом.