Умерла знаменитая российская бабушка-путешественница

В Красноярске скончалась известная российская путешественница и блогер, 91-летняя Елена Ерхова, известная в соцетях как баба Лена, сообщает ТАСС.

Женщина умерла от онкологического заболевания.

Как рассказал главврач краевого клинического онкологического диспансера Андрей Модестов, женщина в конце декабря поступила в отделение «в очень плохом состоянии», у нее был диагностирован рак легких четвертой степени.

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Ерхова в возрасте 83 лет начала путешествовать и посетила множество стран. О своих поездках она рассказывала в инстаграме.

Чтобы скопить на путешествия, она откладывала деньги с пенсии и выращивала цветы на продажу.