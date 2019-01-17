Кинолог оценил новую собаку Путина

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Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц рассказал о новой собаке президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ФАН.

По его словам, президент Сербии Александр Вучич подарил Путину щенка шарпланинской (югославской) овчарки.

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Он также добавил, что данная порода собак в мире не особо распространена.

Карапетьянц подчеркнул, что Путин знает, как устанавливать контакт с такими собаками.

Ранее сообщалось, что Вучич подарил Путину щенка по кличке Паша.