В Киеве заявили о готовности обменять 25 россиян

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Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев готов обменять 25 граждан России, осужденных на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Украина готова обменять россиян на украинцев, которые находятся в тюрьмах России.

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Она также добавила, что Киев просит освободить 19 украинцев, находящихся на территории самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР.

Геращенко подчеркнула, что Украина готова передать ЛНР и ДНР около 70 задержанных ополченцев.

Ранее в МИД России назвали число россиян в тюрьмах на Украине.