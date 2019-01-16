В результате атаки на отель в Кении погиб 21 человек

В результате нападения боевиков на отель в Найроби в Кении погиб 21 человек, среди которых есть иностранцы, сообщает Reuters со ссылкой на главу полиции.

По словам генерального инспектора полиции Джозефа Бойнне, число погибших в результате атаки увеличилось до 21, среди них был один полицейский.

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Сообщается, что за помощь боевикам были задержаны двое подозреваемых.

Ответственность за нападение взяла радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб».

Ранее сообщалось, что переживший 11 сентября американец погиб при теракте в Найроби.

«Аш-Шабаб» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.