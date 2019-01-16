В результате взрыва в Манбидже погибли 16 человек

Число погибших в результате теракта в Манбидже в Сирии достигло 16 человек, передает РИА «Новости».

«Подтверждается гибель трех американских солдат, 13 мирных граждан, а также ранение 18 мирных граждан в результате атаки сегодня», — сообщил источник, близкий к военному совету города.

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Согласно заявлениям очевидцев и данным с уличных камер видеонаблюдения, взрыв устроила смертница, когда по улице проходил патруль американских военных.

Ранее сообщалось, что «Исламское государство» (организация запрещена в России) взяло ответственность за теракт в сирийском Манбидже.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.