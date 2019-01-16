В ООН и Совете Европы обеспокоены делом Вышинского

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Совет Европы и ООН обеспокоены делом в отношении арестованного на Украине главы украинского филиала РИА «Новости» Кирилла Вышинского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.

По ее словам, в связи с этой ситуацией организации готовы поставить перед Киевом соответствующие вопросы.

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«Для нас это тоже очень важно», — подчеркнула Москалькова.

Ранее сообщалось, что на Украине завершили расследование в отношении Вышинского.

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.