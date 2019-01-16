В ООН и Совете Европы обеспокоены делом Вышинского
Совет Европы и ООН обеспокоены делом в отношении арестованного на Украине главы украинского филиала РИА «Новости» Кирилла Вышинского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.
По ее словам, в связи с этой ситуацией организации готовы поставить перед Киевом соответствующие вопросы.
Реклама
«Для нас это тоже очень важно», — подчеркнула Москалькова.
Ранее сообщалось, что на Украине завершили расследование в отношении Вышинского.
Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.