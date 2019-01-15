По факту пожара в Киево-Печерской лавре возбуждено дело
Представитель киевской полиции Оксана Тищенко сообщила, что по факту пожара на территории Киево-Печерской лавры возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают «Украинские новости».
По предварительной версии следователей, причиной пожара стал поджог.
Как отмечается, уголовное производство зарегистрировано по части 2 статьи 194 («умышленное уничтожение или повреждение имущества»)», которая предполагает наказание сроком до 15 лет лишения свободы.
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Пожар на территории монастырского комплекса Киево-Печерской лавры произошел вечером 14 января. Из-за огня в здании частично обрушились перекрытия между вторым этажом и чердачным помещением.
Ранее в УПЦ заявили о появлении неизвестного в Киево-Печерской лавре перед пожаром.