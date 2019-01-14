За купающимися на крещение москвичами присмотрят дроны

Начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергей Ежов сообщил, что за купающимися на крещение москвичами на пляжах в Серебряном бору будут наблюдать с помощью дронов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, пока у спасателей в наличии есть только два дрона, их будут использовать в районе Серебряного бора.

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Ежов отметил, что данный участок был выбран, поскольку именно там расположено больше всего пляжей.

В прошлом году посол США выразил желание окунуться в прорубь с высокопоставленными российскими чиновниками.