Васильева призвала «сломать» систему подготовки к ЕГЭ
Министр просвещения Ольга Васильева заявила о необходимости доработки системы подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом пишет «Российская газета».
По словам министра, школьников не должны «натаскивать» на экзамен.
«Сегодня мы в конце девятого класса прекращаем учиться и начинаем готовиться к ЕГЭ. Эту систему необходимо сломать», — сказала Васильева.
Реклама
Она добавила, что родители не должны оплачивать большое число репетиторов, а подготовка должна проводиться на дополнительных занятиях и факультативах.
Ранее Минпросвещения прокомментировало идею замены ЕГЭ на блокчейн.