Васильева призвала «сломать» систему подготовки к ЕГЭ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/936/10925936/RIAN_03209251.HR.ru-pic905-895x505-78678.jpg">

Министр просвещения Ольга Васильева заявила о необходимости доработки системы подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом пишет «Российская газета».

По словам министра, школьников не должны «натаскивать» на экзамен.

«Сегодня мы в конце девятого класса прекращаем учиться и начинаем готовиться к ЕГЭ. Эту систему необходимо сломать», — сказала Васильева.

Реклама

Она добавила, что родители не должны оплачивать большое число репетиторов, а подготовка должна проводиться на дополнительных занятиях и факультативах.

Ранее Минпросвещения прокомментировало идею замены ЕГЭ на блокчейн.