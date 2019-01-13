В Шереметьево открыли ВПП после инцидента с выкатившимся самолетом

Пресс-служба аэропорта Шереметьево сообщила, что последствия инцидента с выкатившимся со взлетно-посадочной полосы (ВПП) самолетом полностью ликвидированы. Заявление опубликовано на сайте аэровокзала.

Ранее стало известно, что самолет чешской авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы ВПП в Шереметьево в 14.16 мск. Отмечалось, что после этого ВПП-1 пришлось закрыть.

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«Завершены спасательные работы по эвакуации воздушного судна чешской авиакомпании Smart Wings», — говорится на сайте Шереметьево.

Представители аэровокзала подчеркнули, что в настоящее время ВПП-1 открыта для взлета и посадки воздушных судов.