СК возбудил дело после обстрела машины полицейских в Ингушетии

Следственный комитет России (СК) по республике Ингушетия возбудил уголовное дело после того, как автомобиль полицейских был обстрелян. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что дело было возбуждено по ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) ч.2 ст.222 УК России (незаконный оборот оружия).

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Инцидент произошел в субботу, 12 января, в Сунженском районе. Неизвестные обстреляли автомобиль начальника регионального Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ибрагима Эльджаркиева. По предварительным данным, обстрел был произведен из автоматического оружия из другого автомобиля.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты гильзы», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее врачи рассказали о состоянии раненых при обстреле автомобиля в Ингушетии.