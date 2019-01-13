В шести городах Германии полиция проводит операцию против преступных кланов

В Германии сотрудники правоохранительных органов проводят в шести городах Рурской области масштабную операцию против арабских преступных кланов. Об этом сообщает Die Rheinische Post.

По данным издания, операция началась вечером 12 января. Она проводится в Гельзенкирхене, Дортмунде, Дуйсбурге, Эссене, Бохуме и Рекклингхаузене. В ней участвуют около 1,3 тысяч полицейских и сотрудники таможни.

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Уточняется, что обыски проводятся в том числе в принадлежащих преступным кланам кальянных.

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