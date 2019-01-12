В Якутске ликвидировали пожар в жилом доме

В Якутске ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы главного управления МЧС России по региону Ксении Рахматуллиной.

По ее словам, полная ликвидация пожара была зафиксирована в 13.30 (07.30 мск). Отмечается, что на месте пожара проводит работу республиканская испытательная пожарная лаборатория, а также работают дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Якутску.

Ранее сообщалось, что в Якутске 50 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме.