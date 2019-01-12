В центре Москвы эвакуировали административное здание из-за пожара

В столичном районе Якиманка произошло возгорание в административном здании, из которого эвакуировали 15 человек, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя МЧС.

«В административном шестиэтажном здании по адресу: Берсеневский пер., д. 5, стр. 1, происходило загорание деревянных перекрытий на площади 3 кв. м. До прибытия подразделений 15 человек покинули здание в целях безопасности», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал.