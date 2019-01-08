Полиция Испании освободила российских девушек из сексуального рабства

Правоохранительные органы Испании освободили из сексуального рабство пять девушке из Украины и России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что женщин заставляли оказывать сексуальные услуги за деньги в одном из клубов в Гранаде.

Согласно имеющейся информации, таких женщин находили через социальные сети и предлагали им работу в качестве аниматоров или хостес. При этом, когда они приезжали в Испанию, их заставляли заниматься проституцией. В противном случае им грозил штраф от €50 до 100.

Ранее жительницу штата Пенсильвания приговорили к 20 годам тюрьмы за продажу ребенка в сексуальное рабство.