Ситуацию на Украине обсудят на специальном заседании Синода

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Элладская православная церковь проведет специальное заседание Синода, где будет обсуждаться ситуация с предоставлением автокефалии новой православной церкви Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что это решение было принято на заседании Постоянного Священного Синода Элладской православной церкви.

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«Внеочередное заседание, как ожидается, будет созвано в конце января с участием всех 82 иерархов Элладской православной церкви», — рассказал источник.

Ранее представители духовенства забрали томос об автокефалии Православной церкви Украины из Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве.