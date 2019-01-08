В Китае совершено нападение на школу

В Китае неизвестный мужчина напал на начальную школу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу пекинского района Сичэн.

Инцидент произошел около 11.17 (5.17 мск). В результате нападения пострадали 20 детей, они были госпитализированы. Трое школьников находятся в тяжелом состоянии, однако угрозы их жизни нет.

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Полиция задержала подозреваемого на месте нападения. Чем он был вооружен и почему напал на школу, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на школу в китайской провинции Шэньси погибли девять человек.