Виктория Скрипаль отреагировала на новые данные о ее родственниках

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Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория прокомментировала утверждения о том, что ее сестра Юлия общается с близкими в России. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее газета The Daily Telegraph опубликовала материал о жизни Скрипалей после покушения. По данным издания, Сергей и Юлия Скрипаль проживают на юге Англии, а летом 2018 года их навещали друзья, среди которых были россияне.

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По словам Виктории Скрипаль, посещение было «жизненно необходимо» только одной женщине — 91-летней маме бывшего разведчика.

«Она [Юлия Скрипаль] якобы связывается со своими подругами в Москве, которым якобы доверяет Скотленд-Ярд, ну это одна-единственная подруга Гульнара, у меня нет источников, что она связывалась с ней или нет, не могу это утверждать, а он [источник газеты] утверждает, что она с ней беседует, а вот позвонить 91-летней женщине она не может», — заявила племянница Скрипаля.