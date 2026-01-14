В аэропорту Краснодара сняты ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодар (Пашковский) сняты. Об этом сообщает Росавиация.

Ведомство уточняет, что ранее введенные ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Работа аэропорта полностью восстановлена.

Сообщение о введении ограничений в аэропорту Краснодара появилось в 11:51.

Накануне в аэропортах Краснодара и Сочи задержали 47 рейсов на вылет и прилет.

В авиагавани Краснодара задержали вылет 17 и прилет 20 рейсов. Согласно онлайн-табло, на вылет задерживались шесть рейсов в Москву, три — в Санкт-Петербург, два — в Новосибирск, по одному — в Казань, Екатеринбург, Красноярск и Сургут, а также в Кутаиси (Копитнари) и Наманган (Узбекистан). На прилет оказались задержаны пять рейсов из Москвы, три — из Сочи, по два — из Санкт-Петербурга и Новосибирска, по одному — из Грозного, Казани, Минеральных Вод, Красноярска и Сургута. Также были задержаны два рейса из Узбекистана и один — из Турции.

