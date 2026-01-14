Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

В Иране заявили об увеличении запасов ракет после войны с Израилем

КСИР: ВКС Ирана находятся на пике готовности, запасы ракет выросли
Vahid Salemi/AP

Тегеран увеличил запасы ракет после 12-дневной войны с Израилем. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави после угроз президента США Дональда Трампа вмешаться во внутренние дела страны на фоне антиправительственных протестов в Иране. Об этом пишет Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

«Мы находимся на пике нашей готовности», — сказал Мусави.

По его словам, нанесенный войной ущерб был устранен, а производство в различных отраслях ВКС превысило уровень июня 2025 года.

11 января телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным этого СМИ, в последние дни хозяина Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без военного вмешательства.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Ранее Израиль попросил США повременить с ударами по Ирану.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27620467_rnd_0",
    "video_id": "record::add59c7b-16a2-4a70-9365-b304f33c48a3"
}
 
Теперь вы знаете
Нейропузырь. 3 причины, почему рынок ИИ должен рухнуть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+