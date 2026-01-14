В Иране заявили об увеличении запасов ракет после войны с Израилем

Тегеран увеличил запасы ракет после 12-дневной войны с Израилем. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави после угроз президента США Дональда Трампа вмешаться во внутренние дела страны на фоне антиправительственных протестов в Иране. Об этом пишет Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

«Мы находимся на пике нашей готовности», — сказал Мусави.

По его словам, нанесенный войной ущерб был устранен, а производство в различных отраслях ВКС превысило уровень июня 2025 года.

11 января телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным этого СМИ, в последние дни хозяина Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без военного вмешательства.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Ранее Израиль попросил США повременить с ударами по Ирану.