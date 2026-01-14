Размер шрифта
Тимошенко опровергла свою причастность к опубликованным НАБУ аудиозаписям

Стрингер/РИА Новости

Глава фракции Верховной Рады «Отечество» Юлия Тимошенко в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) открестилась от аудиозаписей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), на которых она якобы предлагает депутатам деньги за голосование.

«Официально заявляю, что опубликованные [НАБУ] аудиозаписи не имеют ко мне никакого отношения. Я отрицаю все обвинения», — написала депутат.

В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Тимошенко в коррупции. По данным источников, депутат или лидер партии «Слуга народа» Давид Арахамия подозреваются в предоставлении незаконных льгот ряду парламентариев от других фракций за нужные результаты голосования в Верховной раде.

Сама Тимошенко все обвинения отвергла. При этом она подтвердила, что в офисе партии прошли обыски.

Спикер Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что Тимошенко предъявили обвинение. В ближайшее время относительно меры пресечения будут обращаться с ходатайством, отметила представитель ведомства.

НАБУ опубликовало аудиозапись переговоров Тимошенко с депутатами Верховной рады в деле о подкупе. На записи голос депутата узнаваем, однако записи голосов парламентариев, которым она предлагала деньги, изменены, их имена не указываются.

Ранее в Госдуме нашли причину обысков НАБУ у Тимошенко.
 
