В Кремле анонсировали принятие Путиным верительных грамот

Президент России Владимир Путин на запланированной в четверг торжественной церемонии в Кремле примет верительные грамоты, в том числе от нового посла Афганистана — уже от имени Исламского эмирата. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Среди участников мероприятия указан Гуль Хасан в качестве посла Исламского Эмирата Афганистан — официального названия страны, которое она получила после прихода к власти движения «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) в 2021 году.

11 января журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что российский лидер на грядущей неделе примет верительные грамоты из рук иностранных послов.

21 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Путина намечен целый ряд зарубежных визитов в 2026 году. Он подчеркнул, что в январе у главы государства не будет спокойного графика.

До этого представитель Кремля заявил, что Россия пригласила журналистов из недружественных стран на прямую линию с Путиным, поскольку заинтересована, чтобы весь мир слышал, что говорит российский лидер.

Ранее Афганистан выступил против присутствия иностранных сил в стране.