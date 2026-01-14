Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Тюленя спасли после того, как его нашел лежащим у входной двери почтальон

Daily Mail: в Англии спасли тюленя, лежавшего у входной двери дома
RSPCA

Детеныш серого тюленя был спасен в городе Горлстон после того, как его обнаружил почтальон, лежащим у входной двери жилого дома, пишет Daily Mail.

Накануне животное также заметили на парковке, где оно пыталось забраться под припаркованный автомобиль. По оценке специалистов, на момент спасения тюленю было от одной до двух недель, а его вес составлял 11,8 кг — значительно ниже нормы для этого возраста.

После спасения тюленя доставили к ветеринарам, где ему предстоит реабилитация, которая может занять несколько месяцев. Там он будет жить со своими сородичами, большинство из которых были разлучены с матерями из-за сильных штормов в ноябре 2025 года.

Дэн Голдсмит из Службы спасения морской и дикой природы, доставивший тюленя в центр, сообщил, что животное было «бодрым и внимательным», однако подчеркнул, что возвращение на ближайший пляж было невозможно. По его словам, тюлень был существенно недовесом и уже начал линять, что указывает на повышенные риски для выживания в дикой природе.

Ранее в Казахстане на берег выбросило сотни туш тюленей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27620503_rnd_6",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+