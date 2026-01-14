Тюленя спасли после того, как его нашел лежащим у входной двери почтальон

Детеныш серого тюленя был спасен в городе Горлстон после того, как его обнаружил почтальон, лежащим у входной двери жилого дома, пишет Daily Mail.

Накануне животное также заметили на парковке, где оно пыталось забраться под припаркованный автомобиль. По оценке специалистов, на момент спасения тюленю было от одной до двух недель, а его вес составлял 11,8 кг — значительно ниже нормы для этого возраста.

После спасения тюленя доставили к ветеринарам, где ему предстоит реабилитация, которая может занять несколько месяцев. Там он будет жить со своими сородичами, большинство из которых были разлучены с матерями из-за сильных штормов в ноябре 2025 года.

Дэн Голдсмит из Службы спасения морской и дикой природы, доставивший тюленя в центр, сообщил, что животное было «бодрым и внимательным», однако подчеркнул, что возвращение на ближайший пляж было невозможно. По его словам, тюлень был существенно недовесом и уже начал линять, что указывает на повышенные риски для выживания в дикой природе.

