Лавров поддержал Венесуэлу на фоне конфликта с США

Лавров: Россия с интересом наблюдает за тем, как Венесуэла отстаивает свои права

Россия с интересом и симпатией наблюдает за тем, как руководство Венесуэлы отстаивает свои права и независимость. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы с большим интересом, озабоченностью, но симпатией наблюдаем за тем, как венесуэльское руководство отстаивает свои права, свою независимость. При этом проявляя гибкость и выражая готовность к диалогу с США», — сказал глава МИД РФ.

Лавров также назвал операцию США в Венесуэле незаконной.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Позднее Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы. По его словам, это также позволит восстановить экономику республики.

