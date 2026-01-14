Жильцы ЖК «Матвеевский парк» рассказали о серьезных проблемах

Жильцы ЖК «Матвеевский парк» пожаловались на очереди к лифтам и проблемы с парковкой

В 33-этажном доме ЖК «Матвеевский парк» от застройщика ПИК жильцы вынуждены стоять в очередях, чтобы подняться домой. По их словам, из четырех лифтов работает только один, а ремонт остальных затянулся примерно на месяц. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер.Главный по домам».

Жители ЖК утверждают, что в часы пик ожидание в очереди растягивается на десятки минут, и особенно тяжело семьям с детскими колясками и пожилым людям. Параллельно возникла проблема с паркингом, посетовали жильцы: лифты, ведущие на подземные уровни, отключены, поэтому часть автовладельцев не может попасть к автомобилям.

Собственники квартир также жалуются на другие бытовые сбои. Например, в новогодние праздники в доме произошел прорыв трубы, из-за чего несколько этажей затопило, а вода вышла на фасад и замерзла, пожаловались жильцы.

ЖК «Матвеевский парк» расположен в районе Очаково-Матвеевское в Москве. По данным «Домклик», цены на квартиры в этом ЖК составляют от 15,5 млн до 32,8 млн рублей.

