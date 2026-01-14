Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Жильцы ЖК «Матвеевский парк» рассказали о серьезных проблемах

Жильцы ЖК «Матвеевский парк» пожаловались на очереди к лифтам и проблемы с парковкой
ПИК

В 33-этажном доме ЖК «Матвеевский парк» от застройщика ПИК жильцы вынуждены стоять в очередях, чтобы подняться домой. По их словам, из четырех лифтов работает только один, а ремонт остальных затянулся примерно на месяц. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер.Главный по домам».

Жители ЖК утверждают, что в часы пик ожидание в очереди растягивается на десятки минут, и особенно тяжело семьям с детскими колясками и пожилым людям. Параллельно возникла проблема с паркингом, посетовали жильцы: лифты, ведущие на подземные уровни, отключены, поэтому часть автовладельцев не может попасть к автомобилям.

Собственники квартир также жалуются на другие бытовые сбои. Например, в новогодние праздники в доме произошел прорыв трубы, из-за чего несколько этажей затопило, а вода вышла на фасад и замерзла, пожаловались жильцы.

ЖК «Матвеевский парк» расположен в районе Очаково-Матвеевское в Москве. По данным «Домклик», цены на квартиры в этом ЖК составляют от 15,5 млн до 32,8 млн рублей.

Ранее землю из дела об афере главы российского города вернули законному владельцу. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27620623_rnd_7",
    "video_id": "record::efff25e5-24cd-4777-b161-0c7fac70f207"
}
 
Теперь вы знаете
Нейропузырь. 3 причины, почему рынок ИИ должен рухнуть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+