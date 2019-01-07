Захарова рассказала о визитах к задержанному в России Уилану

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что задержанного в России американца Пола Уилана пока посетили только представители США, передает РИА «Новости».

Она добавила, что представители других стран, гражданином которых он является, могут нанести визит с его согласия.

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«Посетили только представители США. Больше американская сторона по этому вопросу не обращалась… Остальные попросили дать разрешение посетить по Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года», — уточнила Захарова.

По ее словам, «если арестованный подтвердит, что хочет этих посещений, они будут организованы в сроки, удобные всем сторонам».

Ранее Дэвид Уилан, который является братом задержанного в России американца Пола Уилана, заявил, что тот не мог быть шпионом.