Захарова рассказала о визитах к задержанному в России Уилану
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что задержанного в России американца Пола Уилана пока посетили только представители США, передает РИА «Новости».
Она добавила, что представители других стран, гражданином которых он является, могут нанести визит с его согласия.
«Посетили только представители США. Больше американская сторона по этому вопросу не обращалась… Остальные попросили дать разрешение посетить по Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года», — уточнила Захарова.
По ее словам, «если арестованный подтвердит, что хочет этих посещений, они будут организованы в сроки, удобные всем сторонам».
Ранее Дэвид Уилан, который является братом задержанного в России американца Пола Уилана, заявил, что тот не мог быть шпионом.