В Ингушетии разобрались с роликом, на котором рот младенца заклеен пластырем

Главный врач перинатального центра Ингушетии Хади Угурчиева дала комментарий после того, как в сети появилась видеозапись с младенцем, у которого рот был заклеен лейкопластырем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на видеозаписи ребенок находится в палате перинатального центра, а к его лицу пластырем приклеена соска.

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По словам Угурчиевой, в больнице разобрались в произошедшем и побеседовали с пациенткой, которая снимала ребенка.

«Мы склонны думать, что пластырь был закреплен ею же, и съемка была произведена ею же и выпущен был аудиоролик», — сказала Угурчиева.

Она добавила, что запись не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что в Амурской области главврач лишился работы после перевязки пациентки скотчем.