В Ирландии индийский студент упал с обрыва при попытке сделать селфи

На западе Ирландии 20-летний индийский студент упал с обрыва Утесов Мохер в графстве Клэр, когда пытался сделать селфи. Об этом сообщает Sky News.

В полиции посчитали, что инцидент можно рассматривать как «трагический несчастный случай», подчеркивая, что очевидцы сообщили о том, что студент подскользнулся.

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Отмечается, что погибший учился в Дублине и был гражданином Индии.

Ранее сообщалось, что подросток в Москве упал на теплоход с моста при попытке сделать селфи.