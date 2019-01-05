В Ирландии индийский студент упал с обрыва при попытке сделать селфи
На западе Ирландии 20-летний индийский студент упал с обрыва Утесов Мохер в графстве Клэр, когда пытался сделать селфи. Об этом сообщает Sky News.
В полиции посчитали, что инцидент можно рассматривать как «трагический несчастный случай», подчеркивая, что очевидцы сообщили о том, что студент подскользнулся.
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Отмечается, что погибший учился в Дублине и был гражданином Индии.
Ранее сообщалось, что подросток в Москве упал на теплоход с моста при попытке сделать селфи.