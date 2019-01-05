В центре Москвы загорелось одноэтажное здание

В районе Замоскворечье на улице Пятницкая произошел пожар в одноэтажном неэксплуатируемом здании, сообщается на сайте управления МЧС по городу.

Отмечается, что пожар произошел в здании по адресу ул. Пятницкая, д. 6. Сообщение о возгорании экстренные службы получили в 1.00 в субботу, 5 января.

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«По данному адресу происходило загорание одноэтажного отдельно стоящего неэксплуатируемого здания на общей площади около 450 кв. м.», — сообщили в управлении МЧС.

Представители ведомства уточнили, что в 2.11 возгорание было ликвидировано.

О жертвах и пострадавших информации нет.

Ранее сообщалось, что в Польше пять человек сгорели на квесте.