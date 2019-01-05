В Польше пять человек сгорели на квесте

В польском городе Кошалин пять человек погибли, когда проходили игровой квест. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя западно-поморского коменданта Государственной пожарной службы Томаша Кубяка.

Он рассказал, что квест проходил в здании на улице Пилсудского в Кошалине.

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«Пять человек погибли при пожаре», — сказал Кубяк.

Он также отметил, что еще один человек находится в тяжелом состоянии.

Причины инцидента в данный момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области при пожаре в частном доме погибли пять человек.