Экс-министр финансов Подмосковья отреагировал на обвинения в растрате

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Бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов прокомментировал возбужденное против него уголовное дело о растрате, передает РИА «Новости».

Кузнецов отметил, что не знаком с делом по существу, так как во Франции, откуда он был экстрадирован, дело практически не обсуждалось.

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Ранее сообщалось, что Франция выдала России экс-министра финансов Подмосковья.

В 2007 году организованная группа, в которую входили экс-министр финансов правительства Московской области Алексей Кузнецов и другие лица, совершила мошеннические действия, направленные на хищение более 1 млрд руб., который предназначался для правительственной программы по развитию ипотечного кредитования. В 2013 году Кузнецова задержали во Франции.