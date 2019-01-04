В Новгородской области при пожаре в частном доме погибли пять человек

В деревне Большое Боротно Окуловского района Новгородской области при пожаре погибли по меньшей мере пять человек, точнее число жертв устанавливается, сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК России по региону.

Представитель ведомства подчеркнул, что произошло «сильное возгорание».

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«Погибли пять человек, но по предварительным данным в доме находились шесть человек. На месте еще работают, когда будет светло, извлекут тела, и можно будет точно сказать, сколько их: пять или шесть», — рассказали в региональном СК.

Причины инцидента в данный момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, что при возгорании в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека.