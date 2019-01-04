На Таиланд надвигается ураган «Пабук», десятки тысяч жителей покинули свои дома

Жители южных провинций Таиланда покидают свои дома и прячутся в убежищах из-за тропического урагана «Пабук», который обрушится на страну в пятницу, 4 января. Об этом пишет Bangkok Post.

В издании подчеркнули, что в особой опасности находится провинция Накхонситхаммарат, которая имеет береговую линию протяженностью 220 км. На территории региона находятся 90 убежищ, которые могут принять около 86 тысяч человек.

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В метеорологическом департаменте Таиланда отметили, что ураган в данный момент находится в Сиамском заливе и движется на запад с максимальной скоростью 65 км/ч.

«Пабук» в переводе с лаосского означает «гигантский сом».

В июне 2018 года сообщалось, что почти 50 человек пропали в море во время шторма в Таиланде.