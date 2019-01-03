УПЦ хотят лишить помещения в Киево-Печерской лавре
Украинская православная церковь(УПЦ) может лишиться помещения в Киево-Печерской Лавре и Кременецко-Почаевском государственном историко-архитектурном заповеднике. Об этом сообщает издание «Вести».
Как отмечается, администрация президента якобы дала указание подготовить иск о прекращении аренды общинами УПЦ.
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Подчеркивается, что в связи с особой «деликатностью» этого вопроса мероприятия ведутся тайно, чтобы не вызвать общественное недовольство.
Ранее сообщалось, что Русская православная церковь обвинила Киев в нарушении конституции Украины.