УПЦ хотят лишить помещения в Киево-Печерской лавре

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Украинская православная церковь(УПЦ) может лишиться помещения в Киево-Печерской Лавре и Кременецко-Почаевском государственном историко-архитектурном заповеднике. Об этом сообщает издание «Вести».

Как отмечается, администрация президента якобы дала указание подготовить иск о прекращении аренды общинами УПЦ.

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Подчеркивается, что в связи с особой «деликатностью» этого вопроса мероприятия ведутся тайно, чтобы не вызвать общественное недовольство.

Ранее сообщалось, что Русская православная церковь обвинила Киев в нарушении конституции Украины.