Врачи рассказали о состоянии выжившего в Магнитогорске ребенка

<img src="//img.gazeta.ru/files3/79/12117079/RIAN_5746419.HR-pic905-895x505-16987.jpg">

Состояние десятимесячного ребенка, которому удалось выжить под завалами в Магнитогорске, оценивается как стабильное. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Как отмечается, сейчас у младенца наблюдается улучшение.

«Состояние находящегося в реанимационном отделении НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 10-месячного Вани Фокина врачи оценивают как стабильное, с некоторым улучшением. Отмечается нормализация лабораторных показателей», — пояснили в Минздраве.

Реклама

Подчеркивается, что ночь ребенок провел спокойно.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов тело 38-го погибшего в Магнитогорске.