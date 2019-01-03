Врачи рассказали о состоянии выжившего в Магнитогорске ребенка
Состояние десятимесячного ребенка, которому удалось выжить под завалами в Магнитогорске, оценивается как стабильное. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.
Как отмечается, сейчас у младенца наблюдается улучшение.
«Состояние находящегося в реанимационном отделении НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 10-месячного Вани Фокина врачи оценивают как стабильное, с некоторым улучшением. Отмечается нормализация лабораторных показателей», — пояснили в Минздраве.
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Подчеркивается, что ночь ребенок провел спокойно.
Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов тело 38-го погибшего в Магнитогорске.