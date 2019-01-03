В Приморье поймали тигра, утащившего собак у пограничников

Представители группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками поймали тигра, который стал посещать пограничную заставу в Приморье и успел убить двух служебных собак пограничников. Об этом сообщается на сайте национального парка «Земля леопарда».

Представители парка рассказали, что впервые информация о появлении хищника на участке пограничной заставы появилась 29 декабря. В тот раз его жертвами стали две служебные собаки.

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«Вечером 2 января тигр снова пришел на заставу, где в укрытии его уже поджидала группа специалистов. После появления в животное был произведен выстрел шприцом с усыпляющим веществом», — добавили в пресс-службе парка.

Директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев пояснил ТАСС, что отловленному тигру не менее 15 лет. Он также предположил, что тигр нападал на собак из-за «возрастных заболеваний».

Животное доставлено в Центр реабилитации тигров и других редких животных в поселке Алексеевка в Приморье, где оно пройдет медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что амурский тигр напал на двух коров в лесу Приморья.