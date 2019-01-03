Число жертв обрушения дома в Магнитогорске увеличилось до 36

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Спасатели достали из-под обломков частичного обрушенного дома в Магнитогорске тела мужчины и двух женщин, общее число жертв трагедии в настоящее время составляет 36 человек. Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Извлечены тела двух женщин и мужчины. Погибших 36», — сообщили в пресс-службе.

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В данный момент неизвестна судьба еще пяти человек.

Вечером в среду, 2 января, спасатели извлекли из-под завалов тело 33-го погибшего.

Трагедия в Магнитогорске произошла утром 31 декабря — взрыв газа обрушил один из подъездов панельного 10-этажного жилого дома. В этот же день место инцидента посетил президент России Владимир Путин.