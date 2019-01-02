Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до 31

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Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тела еще трех погибших. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

На данный момент общее число жертв достигло 31 человека.

«Из-под завалов извлечены тела трех погибших, всего жертвами трагедии стал 31 человек», — подтвердили в МЧС.

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Судьба еще десяти человек остается неизвестной.

На месте трагедии продолжаются спасательные работы.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске под завалами обнаружено тело погибшего мальчика.