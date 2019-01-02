Под завалами в Магнитогорске нашли тело 22-го погибшего

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Спасатели обнаружили под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске тело еще одного погибшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Таким образом, количество жертв трагедии увеличилось до 22 человек.

«Извлечен 22-й погибший», — подтвердили в МЧС.

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В данный момент остается неизвестной судьба еще 19 человек.

На месте трагедии продолжаются спасательные работы.

Ранее сообщалось, что один из жителей дома в Магнитогорске чудом избежал гибели.