Под завалами в Магнитогорске нашли тело 22-го погибшего
Спасатели обнаружили под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске тело еще одного погибшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Таким образом, количество жертв трагедии увеличилось до 22 человек.
«Извлечен 22-й погибший», — подтвердили в МЧС.
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В данный момент остается неизвестной судьба еще 19 человек.
На месте трагедии продолжаются спасательные работы.
Ранее сообщалось, что один из жителей дома в Магнитогорске чудом избежал гибели.