Под завалами дома в Магнитогорске нашли тело ребенка

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Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске достигло 18, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Подчеркивается, что одно из обнаруженных тел принадлежит трехлетнему ребенку.

«Из-под завалов извлечено тело девочки в возрасте около трех лет», — сообщили в МЧС.

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Также спасатели подтвердили обнаружение тела мужчины. Таким образом, общее число погибших составило 18, среди них двое детей.

Взрыв газа в подъезде многоэтажного дома в Магнитогорске произошел в 6.00 31 декабря. В зоне обрушения проживали 120 человек, на данный момент судьба 23 остается неизвестной.

Ранее глава Минздрава рассказала о состоянии 11-месячного младенца, спасенного из-под завалов дома в Магнитогорске.

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