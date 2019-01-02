Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске

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Состояние пострадавших при обрушении многоэтажного жилого дома в Магнитогорске, которые находятся в местных больницах, стабильное, отрицательной динамики не наблюдается. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского Минздрава.

Всего, по данным МЧС, было спасено шесть человек. Пятеро были госпитализированы в больницы Магнитогорска, еще одного спасенного из-под завалов младенца доставили в больницу в Москве.

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«Пять госпитализированных пострадавших, которые остались в больницах Магнитогорска, стабильны, без отрицательной динамики», — сообщили в Минздраве.

Взрыв газа в подъезде многоэтажного дома в Магнитогорске произошел в 6 часов утра 31 декабря. В зоне обрушения проживали 120 человек, судьба более чем 30 остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате обрушения дома в Магнитогорске возросло.