Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске
Состояние пострадавших при обрушении многоэтажного жилого дома в Магнитогорске, которые находятся в местных больницах, стабильное, отрицательной динамики не наблюдается. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского Минздрава.
Всего, по данным МЧС, было спасено шесть человек. Пятеро были госпитализированы в больницы Магнитогорска, еще одного спасенного из-под завалов младенца доставили в больницу в Москве.
«Пять госпитализированных пострадавших, которые остались в больницах Магнитогорска, стабильны, без отрицательной динамики», — сообщили в Минздраве.
Взрыв газа в подъезде многоэтажного дома в Магнитогорске произошел в 6 часов утра 31 декабря. В зоне обрушения проживали 120 человек, судьба более чем 30 остается неизвестной.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате обрушения дома в Магнитогорске возросло.