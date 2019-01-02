Число погибших в результате обрушения дома в Магнитогорске возросло

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Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося жилого дома в Магнитогорске 11 тел погибших, сообщает ТАСС.

Такие данные привел сотрудник Главного управления МЧС по Челябинской области в оперативном штабе на месте происшествия.

«11 тел извлечено», — заявил он.

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Ранее сообщалось о девяти погибших.

Взрыв газа в подъезде многоэтажного дома в Магнитогорске произошел в 6 часов утра 31 декабря. В зоне обрушения проживали 120 человек, судьба более чем 30 остается неизвестной.