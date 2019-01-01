Собянин прокомментировал инцидент в Парке Горького
Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем твиттере, что на пешеходном мосте в Парке Горького произошла поломка.
Он добавил, что искренне сочувствует всем пострадавшим, а также отметил, что всем оказана необходимая медицинская помощь.
На сайте мэра уточняется, что причиной инцидента стала «техническая неисправность» конструктивных элементов на катке.
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«Была нарушена целостность секции деревянного пешеходного перехода», — говорится на сайте.
Также там подчеркнули, что медицинская помощь была оказана пострадавшим «через несколько минут» после инцидента.
ТАСС уточняет, что в результате инцидента с пешеходным мостом пострадали десять человек.
Ранее сообщалось, что в результате инцидента с мостом пострадали пять человек.